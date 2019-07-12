Французского министра бьют омарами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи пообещал вернуть десятки тысяч евро, в растрате которых его обвинили французские СМИ. При этом скандал вокруг былых растрат господина де Рюжи продолжает набирать обороты: министра экологии теперь обвиняют в том, что он снимал дешевое социальное жилье, хотя занимает хорошо оплачиваемую позицию в правительстве. Это грозит активизировать затихшие протесты желтых жилетов.

Скандал вокруг предполагаемых расходов господина де Рюжи начался еще в среду. Утром на сайте Mediapart (известен во Франции своими громкими разоблачениями коррупционных политических скандалов) были опубликованы результаты нового расследования. Франсуа де Рюжи обвинили в растрате государственных средств — речь шла об организации десятка «королевских ужинов» для его друзей. На опубликованных фотографиях ужинов виден роскошный стол, на котором лежат гигантские омары, черная икра, тропические цветы и коллекционные вина.

Фото: Mediapart

На фотографии 2004 года можно увидеть господина де Рюжи, позирующего с бутылкой Chateau-Mouton Rothschild, на фоне стола, усыпанного розовыми лепестками. Стоимость одной такой бутылки оценивается в €498. Фотографии были сделаны в то время, когда господин де Рюжи еще не занимал пост министра экологии, а был председателем Национального собрания. Затем в четверг последовали новые публикации Mediapart, где сообщалось что министр потратил €65 тыс. на ненужный ремонт служебной квартиры.

Сразу же после публикации первых обвинений господин де Рюжи попробовал оправдаться. Он заявил, что речь шла о представительских расходах, что на этих ужинах присутствовали важные лица и что ни о каких растратах речь идти не может.

По словам министра, он не понимает, почему эти обвинения вызвали такую реакцию, а журналисты Mediapart «ненавидят политиков» и хотят его «оклеветать». «Факты послужат моей защитой»,— заявил он в своем посте на Facebook.

Правительство и администрация президента пока что заверили, что документы, представленные господином де Рюжи, доказывают: никаких законов министр не нарушил. А вот многие депутаты правящей партии «Вперед, Республика» потребовали от Франсуа де Рюжи возместить все траты средств Национального собрания на ужины. Экс-министр экологии Дельфин Бато заявила, что господин де Рюжи должен немедленно подать в отставку. В четверг вечером господин де Рюжи был спешно принят премьером Эдуаром Филиппом. После этого министр хотя и не признал свою вину, но тем не менее пообещал возместить все оспариваемые суммы.

В четверг вечером были опубликованы новые расследования Mediapart. Господин де Рюжи обвиняется в том, что снял дешевую социальную квартиру в городе Нант за €531 в месяц — и это при том, что он уже занимал одну из самых хорошо оплачиваемых позиций во французском правительстве. Доходы господина де Рюжи, как утверждает Mediapart, значительно превосходят законный максимум, который бы оправдал проживание в подобном социальном жилье.

Министру пришлось снова защищать свои позиции — по его словам, квартира не является социальным жильем, а законно арендуется и используется только по выходным, да и то только для его детей. В своем появлении в прямом эфире на BFMTV в пятницу утром господин де Рюжи обьявил, что «не собирается подавать в отставку», а по поводу роскошных ужинов отметил: «У меня аллергия на ракообразных, а от шампанского у меня вообще болит голова». Напоследок Франсуа де Рюжи пожаловался, что его атакуют из-за его «аристократической фамилии», а из его жены «вообще строят Марию-Антуанетту» — французскую королеву, которой приписывают фразу: «Если у них (жителей страны.— “Ъ”) нет хлеба, пусть едят пирожные». Она стала синонимом оторванной от народа эгоистки на троне.

В контексте затухших было гражданских протестов «желтых жилетов», серия скандалов, окрещенных «аферой Рюжи», грозит нанести ущерб репутации правящей партии и лично президента Макрона, а также вдохнуть новую жизнь в протестное движение, пишет парижская газета Le Parisien: становится понятно, что безнаказанную растрату государственной казны на личную жизнь французы больше терпеть не намерены.

Иван Тарханов