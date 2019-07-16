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В Оренбурге назначен новый замглавы города по правовым вопросам

В понедельник, 15 июля в должность заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам вступил Виталий Петров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее господин Петров работал начальником управления правового обеспечения ПАО «Ростелеком».

В начале июля в администрации Оренбурга произошло несколько кадровых перестановок. Денис Сытин возглавил Оренбургский МФЦ, пост заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству занял Михаил Серегин, а Юрий Мельник вступил в должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации города.

Анастасия Юдина


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