В Оренбурге назначен новый замглавы города по правовым вопросам

В понедельник, 15 июля в должность заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам вступил Виталий Петров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее господин Петров работал начальником управления правового обеспечения ПАО «Ростелеком».

В начале июля в администрации Оренбурга произошло несколько кадровых перестановок. Денис Сытин возглавил Оренбургский МФЦ, пост заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству занял Михаил Серегин, а Юрий Мельник вступил в должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации города.

Анастасия Юдина