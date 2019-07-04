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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В администрации Оренбурга произошли кадровые перестановки

Денис Сытин возглавил Оренбургский МФЦ. Он вступил в должность в понедельник. Об этом в четверг сообщает городская администрация.

Кроме того, начальником по общественным проектам администрации Оренбурга стал Владимир Цоллер. Помимо прочего, в среду с поста заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству был уволен Анатолий Киланов. Соответствующий пост занял Михаил Серегин.

Ранее стало известно, что Галина Полякова покинула пост заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам. А Юрий Мельник вступил в должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации Оренбурга.

Анастасия Юдина


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