Нейво-Рудянка надышалась газом

Жители поселка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа (Свердловская область) пожаловались на едкий запах газа. Представители газовой службы и МЧС обследовали территорию поселка и не обнаружили нарушений в работе системы газоснабжения. СМИ сообщили об утечке «опасного химического вещества» с территории бывшего Уральского лесохимического завода. Позднее выяснилось, что виновата емкость из-под сжиженного газа, которую собственники территории предприятия выдали арендаторам гаража под солярку.



О запахе газа жители свердловского поселка Нейво-Рудянка сообщили вечером в понедельник, 15 июля. Во вторник представители газовой службы и МЧС обследовали территорию поселка, однако нарушений в работе системы газоснабжения не выявили. Позднее представители администрации городского округа, специалисты Роспотребнадзора, МЧС и полиции приступили к выяснению причин появления запаха. Жителям спасатели рекомендовали закрыть окна. «По данным администрации муниципального образования пострадавших нет, в медицинские учреждения никто из жителей не обращался»,— отметили в региональном ГУ МЧС.

Местные СМИ сообщили, что причина запаха — «утечка опасного химического вещества» с территории бывшего Уральского лесохимического завода. Но глава поселка Юрий Тупиков опроверг информацию об утечке. По его словам, 15 июля гендиректор ООО «НПО Спецпромхим», которому сейчас принадлежит территория завода, разрешил охране предприятия выдать арендаторам гаража по соседству пустой полиэтиленовый куб для транспортировки сжиженного газа. «Эти, получив куб, выставили его на улицу перед своим гаражом, так как им должна была прийти солярка, открыли для проветривания и, ничего не подозревая, ушли на несколько часов»,— пояснил господин Тупиков. По его словам, через некоторое время на весь поселок распространился запах метилмеркаптана. Это бесцветный ядовитый газ с сильным отвратительным запахом, который применяется в качестве одорирующей добавки к природному газу для обнаружения аварийных утечек, безвредный в малых концентрациях. «Эти товарищи из гаража тоже через несколько часов его почувствовали, поняли, что он исходит из этой емкости, закрыли ее крышкой и увезли обратно в ООО “НПО Спецпромхим”»,— рассказал господин Тупиков.

Он отметил, что в 2018 году НПО сдавало один из своих цехов в аренду предприятию ООО «Промхимия». Там занимались очисткой емкостей из-под сжиженного газа — разработали и сертифицировали собственную методику очистки квадрамином. «Так, в прошлом году они несколько емкостей поочищали на нашей территории, мы ощутили запах этого одоранта и возмутились. И НПО запретило заезжать “Промхимии” на территорию своей промышленной площадки с этими емкостями»,— пояснил Юрий Тупиков. Однако, по его словам, еще около 12 кубов с отработанной жидкостью — смесью метилмеркаптана и квадрамина — продолжают стоять на территории предприятия. «Надо, чтобы эту смесь отсюда вывезли. Но никто не берет на утилизацию этот отход, потому что вонять будет везде»,— подытожил он. Сейчас власти ищут ООО «Промхимия», чтобы они вывезли свое имущество.

В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что прокуратура Кировграда организовала проверку по сообщению о возможном загрязнении воздуха. Также надзорное ведомство совместно с Роспотребнадзором осуществило забор пробы воздуха. В Роспотребнадзоре пообещали, что результаты проверки пробы будут в среду.

В поселке Нейво-Рудянка проживают более 2,5 тыс. человек. Уральский лесохимический завод был его основным промышленным предприятием. Сейчас завод не действует, площади сдаются в аренду коммерческим структурам.

Анна Лапина