ВЦИОМ назвал самые популярные источники дополнительного дохода будущих пенсионеров

Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самые популярные среди россиян инструменты приумножения дохода на пенсии:

денежный вклад или депозит в банке (28%);

личные накопления в российской или иностранной валюте (27%);

вклад в негосударственном пенсионном фонде (26%);

инвестиции в недвижимость или землю (24%).

Самыми непопулярными источниками дохода стали:

покупка акций, облигаций (19%);

открытие индивидуального инвестиционного счета (17%);

вложения в ценные бумаги через страховые компании (16%);

покупка паев инвестиционных фондов (13%).

Более половины россиян (53%) считают, что выгоднее всего сочетать несколько финансовых инструментов. Чаще всего об этом говорят респонденты от 18 до 24 лет (65%) и от 25 до 34 лет (62%). Однако придерживаться такой тактики они готовы при гарантии государства сохранности вложенных средств (31%) и осуществлении жесткого контроля над деятельностью финансовых организаций (26%).

Опрос был проведен 2 июля 2019 года среди 1600 респондентов возрастом от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Напомним, Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб. Год назад против подобного годового срока инвестирования выступали в ЦБ, однако сейчас регулятор не уточнил свою позицию. С требованиями льгот для НПФ выступают и отраслевые лоббисты.

Подробнее об инициативе ПФР читайте в публикации “Ъ” «Инвестдоходная пауза».