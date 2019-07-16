Ростовская АЭС: начались работы по реконструкции автодороги Волгодонск-Ростовская АЭС

Ремонт дороги, о необходимости которого долго говорили автомобилисты Волгодонска, начался. Участок дороги (13 километров), соединяющий город не только с Ростовской АЭС, но и с востоком Ростовской области, а также с Волгоградской областью и Поволжьем, на протяжении многих лет находился в плачевном состоянии. Денег на ремонт и поддержание в рабочем состоянии автодороги не выделялось. Ростовская АЭС совместно с Министерством транспорта Ростовской области стала соинвестором проекта, вложив в реконструкцию 800 миллионов рублей. Общая стоимость ремонта оценена в 1 миллиард 227 миллионов рублей. По условиям контракта, ремонтники снимут всё старое дорожное полотно до грунта. Новое дорожное покрытие будет представлять из себя «слоёный пирог». «После снятия старого покрытия проведём выравнивание и уплотнение грунта. Потом, для повышения износостойкости асфальтобетонного покрытия, уложим геотекстиль. Далее - слой щебёночной смеси 38 см., потом - слой 18 см. щебня по методу заклинки. Само покрытие также состоит из двух слоёв - нижний слой 7 см. крупнозернистый асфальтобетон и завершающий наружный – 5-и сантиметровый, из мелкозернистого асфальтобетона», - рассказал начальник участка ООО «Ростовское ДСУ» Николай Садовский.

На сегодняшний день полностью проведена фрезеровка полосы от Волгодонска до Ростовской АЭС. Завершение работ по первому этапу – декабрь 2020 года, окончание – 2023 год.

Новая дорога существенно повысит безопасность дорожного движения, так как будут исключены непредсказуемые маневры водителей – особенно в тёмное время суток - вынужденных объезжать ямы и выбоины на дороге.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС