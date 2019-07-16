Директоров школ Набережных Челнов уволили не из-за низких результатов ЕГЭ — министр образования Татарстана

В Набережных Челнах руководители школ, которые, как заявлял мэр города Наиль Магдеев, были уволены из-за низких результатов ЕГЭ выпускников, освободили свои посты по собственному желанию, рассказал «Реальному времени» министр образования Татарстана Рафис Бурганов. По его словам, один из директоров подал заявление об увольнении, чтобы ухаживать за больной мамой, другой руководитель переезжает в Казань, а третий увольняется из-за состояния собственного здоровья и сейчас находится на больничном.

«Нельзя сравнивать то, что имеет разную структуру: есть у нас профильные классы, есть универсальные классы. Где-то мы стараемся детей успевающих отдать в лучшие школы — естественно, там, в профильных школах, будет выше ЕГЭ. А куда девать остальных детей?»— подчеркнул глава Минобра республики.

Ранее сообщалось, что глава города Наиль Магдеев на совещании в исполкоме сообщил, что с директорами некоторых школ в Набережных Челнах не продлили контракты из-за низких результатов ЕГЭ у их выпускников. Он считает, что «единый госэкзамен — это лакмусовая бумажка, на что ты способен».

“Ъ-Казань”