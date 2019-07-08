В Набережных Челнах с директорами школ не продлили контракты из-за низких результатов ЕГЭ

С директорами некоторых школ в Набережных Челнах не продлили контракты из-за низких результатов ЕГЭ у их выпускников, сообщил глава города Наиль Магдеев на совещании в мэрии, пишет «Бизнес Online». По словам господина Магдеева, все «находятся практически в одинаковых стартовых условиях», а потому «разговоры о том, что что-то не получилось, не принимаются».

«Ведь ряд школ подтягивается и конкурирует с лицеями и гимназиями. Значит, в этих школах есть хорошая мотивация к детям, хорошая мотивация к родителям, которые конкурируют и получают хорошие результаты при тех же одинаковых условиях. Единый госэкзамен — это лакмусовая бумажка, на что ты способен»,— заявил глава Челнов.

Конкретных фамилий и номера школ, с директорами которых решено прекратить сотрудничество, господин Магдеев не назвал. Однако на том же совещании замруководителя исполкома Рамиль Халимов рассказал, что выпусники школ №3, №23, №25, №38, №65, №81, №82 и «Веста» набрали баллы ниже среднего по городу.

“Ъ-Казань”