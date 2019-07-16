Нижегородское минэкологии начало проверку по факту разлива химотходов у «Кристалла»

На сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы нижегородского минэкологии опубликована заявка об обнаружении разлива химических отходов в промзоне Дзержинска вблизи реки Пыры, ГосНИИ «Кристалл» и АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения» (НИПОМ). На место для обследования территории выехали сотрудники центрального межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды регионального минэкологии.

Вместе с заявкой на сайте службы были опубликованы фотографии. На них видно, что в лесу брошено несколько еврокубов – многоразовых среднетоннажных грузовых контейнеров.

«По результатам обследования территории будут приняты соответствующие меры и дана оценка последствиям для окружающей среды»,– говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Еремина