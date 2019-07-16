КПРФ рассчитывает получить до 30% на выборах в Госсовет Татарстана

КПРФ в Татарстане поддерживают до 30% от тех, кто определился с выбором. Об этом заявил глава избирательного штаба коммунистов на выборах в Госсовет республики Артем Прокофьев. «По разным опросам наш рейтинг колеблется от 25%-27% и до 30%»,— сказал он, отвечая на вопрос “Ъ-Казань”.

Господин Прокофьев добавил, что для коммунистов главная задача «обеспечить контроль на выборах».» У нас более тысячи наблюдателей приедет из других регионов. Но мы планируем собрать и здесь несколько тысяч наблюдателей, чтобы максимально закрыть участки»,— сказал коммунист.

Напомним, что сейчас у КПРФ только три депутата в Госсовете. На выборах 2014 года партия получила лишь 5,55% голосов избирателей. Первый секретарь рескома коммунистов Хафиз Миргалимов заявил, что партийцы смогут увеличить свою фракцию в парламенте.

Выборы в Госсовет назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах. Ранее в «Единой России» заявляли, что рассчитывают сохранить «твердое большинство» в парламенте (пять лет назад единороссы победили с результатом 84,24%).

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”