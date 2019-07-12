«Единая Россия» хочет получить на выборах в Госсовет Татарстана более 50%

В новом составе Госсовета Татарстана «Единая Россия» намерена получить «твердое большинство». Об этом заявил вице-спикер Госсовета и глава фракции единоросов в нынешнем созыве парламента Юрий Камалтынов. «Любая социология показывает, что из числа определившихся мы далеко за 50% ушли

Из тех кто железно пойдет на выборы, они однозначно поддержат "Единую Россию"»,— отметил он.

Господин Камалтынов напомнил, что по итогам выборов 2014 года Партия получила 84,2%. Единороссы будут «стремиться к тому, чтобы по крайней мере в текущем году показатели были не сильно хуже».

Также глава фракции прокомментировал опубликованный в СМИ рейтинг региональных отделений «Единой России», согласно которому в марте партию власти в Татарстане поддерживали лишь 32,8% (рейтинг упал на 7% с ноября прошлого года). «Это не ошибка, это действительно так. Но это не вчерашние цифры»,— сказал "Ъ-Казань" Юрий Камалтынов, пояснив, что сейчас ситуация в регионе изменилась в лучшую строну для партии.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”