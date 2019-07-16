Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии остаются в тяжелом состоянии

В больницах Уфа в тяжелом состоянии остаются двое жителей Набережных Челнов, которые пострадали в ДТП с автобусом на территории Башкирии. Их планируется транспортировать после стабилизации состояния.

Как сообщает Минздрав Татарстана, пять пострадавших транспортировали в Челны, еще семеро самостоятельно обратились в больницу скорой помощи города — трое из них госпитализированы, четверо были отпущены на амбулаторное долечивание. Состояние этих пациентов оценивается как стабильное.

Напомним, авария произошла 14 июля в 19:16 по московскому времени. В результате шесть человек из 39 находившихся в автобусе погибли. Среди погибших детей нет. Все пострадавшие — жители Набережных Челнов, которые возвращались из сплава в Башкортостане.

“Ъ-Казань”