Земля в Краснодаре и окрестностях подешевела на 33,3%

В период с июня 2015 года по июнь 2019-го цена земельных участков в Краснодаре и ближайших окрестностях снизилась на 33,3%. Такие данные публикует портал недвижимости Domofond.ru.

По данным специалистов издания, земельные участки в России за четыре года подешевели на четверть. Земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. В отличие от Краснодара, где произошло максимальное снижение цен на земельные участки, в Нижнем Новгороде произошел максимальный рост из стоимости - на 66,4%.

В целом, средняя стоимость земли выросла в 42 городах и окрестностях. После Нижнего Новгорода идет Владивосток (рост - 61,7%). Третье место у Санкт-Петербурга (+46,7%).

Десятку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь цены на земельные участки выросли на треть: со 150 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко