В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве

Житель Москвы Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в программу реновации дома, где находится его квартира. Заявитель уверен, что решение столичных властей нарушает право на уважение его собственности (ст. 1 протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека).

О подаче жалобы газете «Ведомости» сообщил представитель заявителя Григорий Вайпан из Института права и публичной политики. По его словам, это стало первой жалобой на московскую реновацию. В пресс-службе мэра и правительства Москвы пока никак не прокомментировали информацию.

Принадлежащая господину Эйсману квартира находится в Свиблово. Как утверждает мужчина, столичное правительство не представило материалы, обосновывающие решение о включении дома в программу реновации. Заявитель обжаловал решение в суде, но Останкинский райсуд и Мосгорсуд жалобу не удовлетворили.

По закону, за включение дома в программу реновации должны проголосовать две трети его жителей. При этом, обращает внимание Александр Эйсман, в основаниях для принудительного изъятия имущества у собственника, перечисленных в Гражданском кодексе, нет пункта о программе реновации. Как утверждает заявитель, его дом не является ветхим или аварийным, а программа не направлена на создание социального жилья. Из этого он делает вывод, что изъятие собственности преследовало частный, а не публичный интерес.

Что нужно знать о программе сноса пятиэтажек Читать далее

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значится 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир; в них проживают до 1 млн человек. Переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа), равноценную квартиру или денежную компенсацию. Утверждены 323 стартовые площадки; на них запланировано построить 4,7 млн кв. м недвижимости. Завершить программу планируют к 2035 году

Почему благодаря реновации жилья в Москве может стать больше на 15%, читайте в публикации “Ъ”.