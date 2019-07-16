В Татарстане обнаружили серийное производство поддельных €200 для сбыта за рубежом

Подпольный цех по серийному производству поддельных денежных знаков Европейского центрального банка обнаружило в городе Зеленодольск в Татарстане региональное МВД. В цехе были изъяты готовая фальшивая купюра номиналом €200 и 86 заготовок денежных знаков, которые не успели доделать фальшивомонетчики.

По данным Главного следственного управления МВД по Татарстану, которое возбудило дело о фальшивомонетчестве (ч. 3 ст. 186 УК РФ), изготовляемые в цехе партии поддельных €200 планировалось сбывать за пределами России за полцены настоящих купюр по курсу Центробанка РФ.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Татарстану «в ходе оперативной реализации» задержали всех пятых участников преступной группы во главе с предполагаемым организатором. Двое дали признательные показания и были отпущены под домашний арест, остальные помещены в СИЗО.

По данным следствия, организатором является 44-летний ранее неоднократно судимый за изготовление и сбыт поддельных денег житель Зеленодольска. Для создания производства фальшивок он привлек 33-летнего товарища, с которым познакомился в местах лишения свободы, и трех ранее не судимых жителей Набережных Челнов. В 2018 году они приобрели оборудование, оргтехнику, расходные материалы и химические компоненты, необходимые для изготовления поддельных денежных купюр, и арендовали под цех помещение в Зеленодольске. К маю 2019 года здесь был налажен полный цикл серийного производства фальшивок. Сбытом должен был заниматься один из членов группы – 38-летний житель Набережных Челнов.

Имен в МВД не называют. Как писал «Ъ-Казань» ранее, одним из подозреваемых по делу является сын главы грузинской общины в Набережных Челнах Давид Есартия.

"Ъ-Казань"