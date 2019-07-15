15 июля, понедельник
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

В Татарстане в подделке евро подозревают сына главы грузинской общины

В Татарстане задержали пять местных жителей, которых подозревают в подделке купюр на общую сумму €17,8 тыс. Как сообщает «Реальное время», один из подозреваемых по делу — сын главы грузинской общины в Набережных Челнах Давид Есартия.

Всего на территории Татарстана было изготовлено не менее 87 фальшивок номиналом €200. Один из фигурантов дела, по данным издания, был задержан еще в апреле, остальных задержали на прошлой неделе.

В МВД по Татарстану “Ъ-Казань” заявили, что расскажут о ходе расследования в ближайшее время.

“Ъ-Казань”


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя