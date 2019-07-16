«Эстимейт был превышен в тысячу раз»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как и за сколько была продана картина, авторство которой приписывают Сандро Боттичелли.

Вот о чем сообщили мне френды в Facebook, а затем подтвердил сайт «Артхив» — на торгах цюрихского аукционного дома Schuler был продан «Портрет юноши». В описании указано: «Предположительно, автор Сандро Боттичелли (мастерская Боттичелли); 14451510». Эстимейт составлял 5-7 тыс. швейцарских франков и был превышен в результате в тысячу раз! Работа продана за 6,4 млн швейцарских франков ($6,36 млн). Масло на дереве, 53,5х33 см.

«Наш аукционный дом никогда не достигал такого астрономического роста цены за всю свою историю, начиная с 1984 года», — заявил представитель Schuler Auktionen Герберт Кох. Как говорят очевидцы, в ходе торгов развернулась «захватывающая дух война между потенциальными покупателями в зале, по телефону и в интернете». Торги за лот длились более получаса, что само по себе уникально. Заканчивали гонку три участника.

Провенанс картины не вполне ясный, что, конечно, плохо: известно, что до 1924 года произведение входило в семейную коллекцию флорентийца Луиджи Грасси и в том же году впервые вышло на рынок. Тогда ее приобрели для частной коллекции в Цюрихе, где она и находилась до момента нынешней продажи. Ряд искусствоведов при составлении каталогов указывали эту работу как портрет, выполненный Боттичелли. Другие предполагали, что автором является другой знаменитый флорентиец — Фра Филиппо Липпи. Непонятно, где картины пребывала до коллекции Грасси.

Перед продажей прежний владелец полотна обратился в Швейцарский институт изобразительных искусств, который в июне 2018-го предоставил отчет об исследовании данного произведения. Согласно отчету, картина действительно была написана в эпоху Возрождения, однако обширные записи на значительной площади изображения и реставрация 1961 года привели к «вопиющим изменениям, которые в корне нарушают историческую достоверность». Так говорится в заключении. Именно это, очевидно, и стало причиной столь низкого эстимейта. И все же, если даже мастерская Сандро, картина стоит потраченных миллионов!