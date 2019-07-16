На развитие спорта на Среднем Урале направят дополнительные 208 млн рублей

Расходы на физкультуру и спорт в Свердловской области увеличатся на 208 млн руб., сообщили в департаменте информполитики региона. Соответствующие поправки в бюджет внесло правительство области. Деньги планируется направить «Фонду поддержки спорта высших достижений в Свердловской области», на организацию первого в истории России Чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2019 года, а также на приобретение оборудования для спортивных сооружений.

Деньги из бюджета области направят на подготовку к Всемирной летней Универсиаде 2023 года. Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству приступить к подготовке региона к играм. «Благодаря нашей работе по оптимизации бюджетных средств, нам удалось их перераспределить между главными распорядителями и выделить приоритетные расходы, в числе которых мероприятия по подготовке к Универсиаде»,— объяснила замгубернатора, свердловский министр финансов Галина Кулаченко.

Екатеринбург выиграл право на проведение летней Универсиады в 2023 году. По оценкам властей Свердловской области, на подготовку к соревнованиям потребуется 100 млрд руб. В частности, планируется построить Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион и улучшить транспортную инфраструктуру. Россия уже дважды становилась хозяйкой Универисады: в 2013 году студенческие Игры прошли в Казани, а в 2019 году Красноярск принял зимнюю Универсиаду.

Подробнее о планах города на проведение Универсиады читайте в материале “Ъ” «Екатеринбург заманил студентов»