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В 2023 году флаг Универсиады пронесут по Екатеринбургу

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Екатеринбург заманил студентов

Универсиада-2023 пройдет на Урале

Екатеринбург выиграл право на проведение летней Универсиады в 2023 году. Конкурентов у столицы Урала не оказалось. По оценкам властей Свердловской области, на подготовку к соревнованиям потребуется 100 млрд руб. В частности, планируется построить Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион и улучшить транспортную инфраструктуру.


Решение о проведении в Екатеринбурге летней Универсиады-2023 во вторник принял Комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU). Заявку Екатеринбурга, который стал единственным городом-претендентом, поддержал президент РФ Владимир Путин на открытии Универсиады-2019 в Красноярске: «Если вы нам доверите проведение этого мероприятия, то мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым».

Планируется, что в Екатеринбурге будут разыграны 244 комплекта наград по 15 обязательным видам спорта: баскетболу, волейболу, водному поло, бадминтону, дзюдо, легкой атлетике, спортивной и художественной гимнастике и другим. Ранее заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов сообщал, что на развитие района ВИЗ-Правобережный, где планируется построить деревню Универсиады на 11 тыс. человек, потребуется 100 млрд руб. Сегодня принять соревнования готовы 12 спортивных сооружений в Екатеринбурге и городах-спутниках. Среди них — «Екатеринбург Арена», выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», Дворец игровых видов спорта, а также Ледовая арена имени Александра Козицына и Дворец спорта УГМК в Верхней Пышме.

«Екатеринбург сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако для принятия Универсиады нам предстоит ударно потрудиться. Нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта, а также возвести новые спортивные объекты — Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты», — рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.



По его мнению, новая инфраструктура, логистика «станут главным наследием» спортивного мероприятия. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский полагает, что «решение FISU — это только начало, а победа будет после проведения спортивного мероприятия».

В России Универсиада проходила дважды: в 2013 году летние студенческие игры в Казани, в 2019 году — зимние в Красноярске.

Казань в борьбе за проведение соревнований обошла Виго (Испания) и Кванджу (Южная Корея). По данным президента Татарстана Рустама Минниханова, объем инвестиций в подготовку к Универсиаде составил 228 млрд руб., из которых 67 млрд руб. из федерального бюджета, 81 млрд руб. — из республиканского, 62 млрд руб. и 80 млрд руб. составили бюджетные кредиты и средства инвесторов соответственно. Деньги были направлены на реконструкцию аэропорта Казани, строительство 64 объектов, включая 29 спортивных сооружений и 11 транспортных развязок.

На проведение зимней Универсиады-2019 также претендовал кантон Вале (Швейцария). Правда, он отозвал заявку до принятия решения FISU. По данным правительства Красноярского края, общие расходы на подготовку к зимней Универсиаде превысили 80 млрд руб., большая часть поступила из федерального бюджета. Были построены и реконструированы 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. «Универсиада перезагрузила город от инфраструктуры до общественного менталитета. Сегодня объекты служат горожанам, а также могут принимать международные соревнования высокого уровня. Красноярск может стать континентальной столицей зимних видов спорта»,— подвел итоги Универсиады глава Красноярска Сергей Еремин.

Дарья Соколова


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