«Справедливая Россия» зарегистрировала в ЦИК список кандидатов в Госсовет Татарстана

Центризбирком республики зарегистрировал партсписок «Справедливой России», выдав кандидатам соответствующие удостоверения. Как сообщила пресс-служба ЦИКа, всего в списке справороссов 46 человек. Возглавила его глава отделения партии в Татарстане Рушания Бильгильдеева.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам (проходной барьер — 5%), столько же — в одномандатных округах.

Как сообщал «Ъ-Казань», списки выдвинули 11 политических партий. Ранее ЦИК Татарстана уже зарегистрировал кандидатов «Единой России» и КПРФ. Непарламентским партиям для регистрации списков необходимо собрать в свою поддержку около 15 тыс. подписей жителей республики.

Кирилл Антонов, «Ъ-Казань»