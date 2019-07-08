Партсписки кандидатов в Госсовет Татарстана выдвинули 11 партий

На выборы в Госсовет Татарстана списки кандидатов по единому республиканскому округу выдвинули 11 политических партий. Об этом «Ъ» сообщили в республиканском ЦИКе. В их числе четыре думских партии, которые освобождены от обязанности собирать подписи, — «Единая Россия» (55 кандидатов), КПРФ (30 кандидатов), ЛДПР (40 кандидатов), «Справедливая Россия» (48 человек).

Остальным политическим партиям для регистрации списков необходимо собрать в свою поддержку около 15 тыс. подписей жителей республики. Это «Коммунисты России» (10 кандидатов), Российская партия пенсионеров за справедливость (10 кандидатов), Партия ветеранов России (12 кандидатов), Партия роста (12 кандидатов), Российский общенародный союз (5 человек), «Родина» (6 кандидатов), а также партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» (22 кандидата).

Всего по партспискам выдвинулись 250 кандидатов. В одномандатных округах баллотируются 296 человек, в том числе 105 самовыдвиженцев.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. Проходной барьер для партсписков составляет 5%. На прошлых выборах 2014 года его преодолели только «Единая Россия» (получила 84,24%) и КПРФ (5,55%).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"