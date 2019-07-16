Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости

Федеральная кадастровая палата этим летом в пилотном режиме запустит онлайн-сервис по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Сервис начнет работать в 51 регионе, подключенном к ФГИС ЕГРН. В их числе, однако, нет самых густонаселенных (например, Москвы и Подмосковья). Подключить все регионы к ФГИС, а потом и к новому сервису планируется в первом квартале 2020 года.
Для использования сервиса нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (предоставляет доступ к порталу госуслуг). Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру. В зависимости от типа выписки ее цена варьируется от 250 до 700 руб.
Можно будет заказать четыре типа выписок:
Согласно исследованию риэлторской компании Century 21, почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет. Четкие сведения о том, что объекты зарегистрированы в Росреестре, содержатся лишь в 15% объявлений, которые представлены в популярных базах по продаже недвижимости.
Подробнее о том, почему собственники не регистрируют загородную недвижимость, читайте в публикации “Ъ” «Дачи не предъявили документов».
О том, какие технологии внедряют в систему регистрации прав на недвижимость,— в публикации “Ъ”.
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