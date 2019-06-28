Банковская тайна может выйти на свет

Власти хотят следить за расходами и доходами россиян. Такую меру предложили в Минэкономразвития для борьбы с теневым сектором. По крайней мере, власти обсуждают такую возможность, заявили в министерстве. Насколько реализуема эта идея? Выяснял Александр Рассохин.

История давняя. Правительство то и дело интересуется доходами и тратами россиян. Власти вводят контроль за крупными покупками, отказываются от него и вновь возвращаются к старому. В теории сейчас под надзором чиновники, выборочно налоговики проверяют и крупные расходы россиян. Но в будущем контроль может стать системным и всеобъемлющим, заявили в Минэкономразвития. Но возможно ли это? Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сомневается. Возможно, власти смогут проконтролировать разве что операции по банковским счетам, и то возникнет много вопросов. «Есть понятие банковские тайны, которые надо в таком случае отменять. Должен быть гигантский софт, который будет охватывать всю систему. В части наличных это вообще нереализуемо. Это, конечно, абсурдная идея — придумать себе дополнительное какое-то занятие, может быть, даже финансирование, а с другой стороны, немножко попугать граждан, чтобы они не думали уклоняться от налогов», — считает Нечаев.

В случае с банковскими переводами можно предположить, что налоговая и Росфинмониторинг получат доступ ко всем банковским трансакциям и смогут отслеживать расходы и доходы россиян. Есть опасение, что в этом случае будет нарушена конфиденциальность персональных данных клиентов, а также банковская тайна. Однако беспокойства напрасны, говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, ведь подобная практика уже существует: «Для налоговой службы банковская тайна в этом смысле не существует, потому что они могут запрашивать выписки по счетам любого налогоплательщика, и банки ее предоставляют».

Росфинмониторинг в январе отчитался, что объем теневого рынка в стране — более 20 трлн руб. Однако желание сократить его долю может привести к возвращению наличных, которые контролировать налоговой еще сложнее, предупреждает координатор комиссии по электронной коммерции Российской ассоциации электронных коммуникаций Глеб Шуклин: «Проблема в том, что уже на текущий момент объем безналичных платежей сократился среди населения.

Пока подобная система будет внедряться, еще большее количество людей от них откажется, и она не достигнет своего результата».

Так можно ли контролировать расчеты в наличных? Проследить их путь можно, если использовать пластиковые купюры с вшитым чипом. Такие можно встретить, к примеру, в Австралии, Канаде, Румынии или Вьетнаме. Однако замена денег — дело масштабное и затратное. По словам гендиректора Консалтингово-аналитического союза Артема Генкина, есть более прозаичный сценарий — вывести из обращения купюры крупного номинала: «То же самое происходит с купюрами номиналом €500. Их доля в обращении уменьшается, соответственно, это делает неудобным использование для не очень законных целей. А чтобы сделать каждую купюру отслеживаемой, нужно просматривать огромный массив сложно обрабатываемой информации».

Другой способ — увести людей в безналичные расчеты. Такая тенденция сейчас есть в Европе, подчеркивает управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан. Там вводят лимит на крупные покупки наличными. «В Италии, по-моему, €1 тыс. — максимальная сумма. А если что-то пошло через банк, значит, вы уже можете это отследить, задать вопрос человеку, откуда такие деньги. Сейчас можно Porsche Cayenne купить за наличные, на третье лицо оформить. Если упорядочивать эту систему, то все будет значительно проще, конечно», — заключил Мовчан.

В любом случае, какой бы в теории ни была реформа, она потребует огромных вложений и изменения самой структуры рынка. А потому, как уверяют собеседники «Ъ FM», как минимум в ближайшие 10 лет россияне могут быть спокойны.

Накануне вечером в Минэкономразвития сообщили, что не ведут работу над какими-либо законопроектами, которые касаются контроля трат россиян. Однако Министерство намерено продолжать работу по выявлению необоснованных расходов.