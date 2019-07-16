Как стало известно “Ъ”, только 11 парламентариев из ста в течение пяти лет посетили все заседания Госсовета республики. Остальные депутаты, как вчера заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, пропускали сессии по уважительной причине. В их числе оказался глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин и попавший под следствие экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин. Они присутствовали лишь на пятой части всех заседаний и в новый созыв Госсовета не избираются. В целом господин Мухаметшин считает, что явка депутатов «была неплохая».



Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин вчера на пресс-конференции подвел итоги работы парламента пятого созыва. Он сообщил, что с 2014 года депутаты рассмотрели почти 2 тыс. вопросов. Президент республики Рустам Минниханов подписал 561 закон. Господин Мухаметшин подчеркнул, что «не было допущено таких законов, которые были бы отклонены президентом для повторного рассмотрения Госсоветом». «Это фактор профессионализма парламентской деятельности»,— уверен спикер. Он добавил, что депутаты работали «над теми законопроектами, которые востребованы жизнью»: «Главной задачей было удержание экономического вектора развития республики».

Господин Мухаметшин обратил внимание на дисциплинированность депутатов пятого созыва. Он подчеркнул, что «ни одного заседания без кворума не проводилось», однако есть парламентарии, которые «по разным причинам» пропустили большинство заседаний Госсовета. В их числе он назвал депутата «Единой России», экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина, который в марте 2017 года был арестован и сейчас находится под домашним арестом (присутствовал лишь на девяти заседаниях парламента). А также главу ПСО «Казань» Равиля Зиганшина — он посетил лишь десять заседаний из 49. «Кто-то задержан, кто-то под следствием. Равиль Зиганшин в силу объективности находился в пике строительства стадионов и космодрома»,— объяснил глава Госсовета.

При этом, по словам господина Мухаметшина, депутат, пропустивший заседание парламента по неуважительной причине, «обязательно приглашается на заседание комиссии по этике, с ним проводится профилактическая беседа». Однако в пресс-службе парламента “Ъ” сообщили, что в этом созыве «комиссия по этому вопросу не проводила ни одного заседания». «Для этого не было оснований, поскольку депутаты, отсутствующие на заседаниях Госсовета, заранее информировали об этом руководство парламента, что соответствует правилам этики депутата. Фарид Мухаметшин подчеркнул, что все они имели уважительные причины»,— пояснили в пресс-службе. «В целом явка была неплохая»,— считает спикер парламента.

В распоряжении “Ъ” оказалась полная информация об участии депутатов в работе парламента. Из нее следует, что в пятом созыве лишь 11 парламентариев посетили все 49 заседаний Госсовета. Среди них и сам господин Мухаметшин, а также его заместители Юрий Камалтынов и Римма Ратникова, секретарь Госсовета Лилия Маврина, главы комитетов Светлана Захарова и Леонид Якунин, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. В числе самых дисциплинированных мог также оказаться зампред бюджетного комитета Ильдус Касымов, но в апреле он также оказался под уголовным преследованием и был помещен под домашний арест. В итоге у него два пропуска заседаний.

При этом сразу 23 депутата позволили себе не явиться не менее чем на десять заседаний парламента, а 50 парламентариев — не менее чем на десять заседаний своих комитетов. Впрочем, большинство «прогульщиков» в новый созыв Госсовета не избираются. Помимо господ Мусина и Зиганшина, это гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков (24 пропуска заседаний парламента), бывший глава Набережночелнинского комбината хлебопродуктов Алмаз Шарипов (20 пропусков), председатель правления Татсоцбанка Анастасия Колесова (19 пропусков), советник «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков (16 пропусков), глава «Татнефти» Наиль Маганов (16 пропусков), владелец «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев (15 пропусков), начальник Казанского Суворовского военного училища Валерий Миронченко (15 пропусков), гендиректор ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов (15 пропусков) и другие.

Переизбираться решили директор Татарского академического государственного театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов (17 пропусков), глава судостроительной корпорации «Ак барс» Ренат Мистахов (14 пропусков), гендиректор Набережночелнинского картонно-бумажного комбината Андрей Фомичев (13 пропусков), глава холдинга «Ак барс» Иван Егоров (13 пропусков), владелица сети супермаркетов «Бахетле» Муслима Латыпова (11 пропусков), глава казанского МУП «Водоконал» Андрей Егоров (10 пропусков).

Новый созыв Госсовета будет сформирован по итогам выборов 8 сентября. Сейчас свои партсписки выдвинули 11 партий. На выборах 2014 года проходной барьер в 5% преодолели только «Единая Россия» и КПРФ.

В «Единой России», татарстанское отделение которой также возглавляет Фарид Мухаметшин, уверены, что смогут сохранить в Госсовете большинство. Господин Мухаметшин возглавил партсписок единороссов. Однако говорить о том, будет ли он вновь спикером парламента и кто станет его заместителями, Фарид Мухаметшин посчитал «преждевременным». Он лишь отметил, что в новом созыве может измениться структура парламента. «Сегодня у нас семь комитетов: может остаться пять, может и восьмой комитет появится, поскольку вопрос цифровизации и работа в интернет-пространстве требуют более подготовленного подхода депутатов и сотрудников аппарата»,— сказал спикер. Он добавил, что это не должно привести к увеличению числа депутатов, которые работают в Госсовете на постоянной основе. Сейчас зарплату из бюджета в Госсовете получают 20 из 100 парламентариев.

Кирилл Антонов