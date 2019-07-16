Масло врозь

Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях. Как стало известно “Ъ”, «АрселорМиттал Темиртау», казахстанская структура ArcelorMittal, расторгла контракт с местным дистрибутором «Газпромнефть — смазочные материалы» из-за санкций Украины и ЕС. В «АМТ Темиртау» сочли, что контракт создает репутационные риски для ее гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог». Это первый подобный случай в Казахстане, известный “Ъ”. В «Газпром нефти» называют ситуацию «недоразумением», но юристы компании изучают решение АМТ.

«АрселорМиттал Темиртау» (структура ArcelorMittal) уведомила, что «временно прекращает работу» с официальным дистрибутором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране — частным ТОО «Ник-Ойл». Такое письмо (копия есть у “Ъ”) было направлено в «Ник-Ойл» 12 июля.

В нем поясняется, что «решение принято из-за санкций Украины и ЕС против компании "Газпром нефть", чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора "АМТ Темиртау" и АМТ».

В документе также сказано, что «АМТ Темиртау» выполнит обязательства по оплате.

В «АМТ Темиртау» не ответили на звонки “Ъ”. В «Газпромнефть — смазочные материалы» называют происходящее «недоразумением», добавляя, что юристы компании «изучают решение АО "АрселорМиттал Темиртау"». Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, добавил, что в «Газпром нефти» «рассчитывают на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям».

ТОО «Ник-Ойл» продает смазочные материалы под брендами «Газпром нефть» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана.

«Где-то месяц назад, в середине июня, нас устно предупредили о том, что контракт будет прерван по причине санкций. Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания»,— пояснил “Ъ” директор ТОО «Ник-Ойл» Николай Гардер.

ТОО «Ник-Ойл» — частная компания, связанная с «Газпром нефтью» лишь коммерческими отношениями, утверждают источники “Ъ”.

«Газпром нефть» с сентября 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

Однако эти санкции не мешают обычной коммерческой деятельности. По словам господина Гардера, «Ник-Ойл» в течение восьми лет поставляет АМТ и ее дочерним компаниям смазочные материалы и охлаждающие жидкости, объем поставок — около 1 тыс. тонн в год. «Какое отношение наша компания имеет к санкциям Украины и ЕС против России? Мы задавали такой вопрос, но нам на него даже отвечать не стали»,— недоумевает Николай Гардер. Как пояснил глава «Ник-Ойл», в настоящее время он собирает материалы и планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. Он утверждает, что «Роснефть», также находящаяся под санкциями, продолжает работу с АМТ, но «почему-то ограничение коснулось только нас». При этом господин Гардер счел крайне маловероятным, что санкции были использованы лишь как предлог для смены поставщика.

Это подтвердили “Ъ” и источники в АМТ. По их словам, указание о прекращении контракта с «Ник-Ойл» было получено после проведения ревизии контрактов на предмет санкций на уровне «АрселорМиттал СНГ», в которую входят «АМТ Темиртау» и расположенный на Украине «АрселорМиттал Кривой Рог». Генеральным директором обеих компаний является Парамжит Калон, о потенциальном ущербе репутации которого говорится в письме. Парамжит Калон с 2008 года работает в «АМТ Кривой Рог», с 2015 года возглавил это подразделение, а в 2016 году — АМТ СНГ.

«Это было указание руководства. Причем не нашего, а международного»,— рассказали “Ъ” источники в АМТ.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова говорит, что между сторонами может быть заключен рамочный контракт, который не предусматривает какой-либо периодичности в поставках: тогда АМТ действует в своем праве. «Если же контракт предусматривал четкий график поставок, а в самом договоре стороны не предусмотрели права расторгнуть его по санкционным основаниям, то у "Ник-Ойл" есть хорошие шансы оспорить действия АМТ в суде»,— считает юрист. «Поскольку "Газпром нефть" является исключительно субъектом секторальных санкций, речь с большой вероятностью идет о спекулятивном поводе для прекращения договора. На это указывает оговорка о репутационных рисках»,— полагает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Он отмечает, что с юридической точки зрения это не является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке.

Александр Константинов, Нур-Султан; Дмитрий Козлов, Андрей Райский