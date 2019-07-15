Экстренные службы проверяют информацию о столкновении «Метеора» с причалом в центре Петербурга

Экстренные службы проверяют информацию о столкновении туристического судна «Метеор» с причальной стенкой на Дворцовой набережной Петербурге.

Как сообщает «Интерфакс», спасательные службы прибыли на место ЧП после сообщения некоторых СМИ. При этом на месте предполагаемой аварии ничего не обнаружено.

По данным телеканала «78», сегодня днем «Метеор» врезался в Дворцовую набережную напротив входа в Эрмитаж у причала №186. Судно получило небольшие повреждения в носовой части, после столкновения оно продолжило маршрут. Пострадавших нет.