«М.Видео» выставит алкоголь на онлайн-витрину

Онлайн-маркетплейс Goods группы «М.Видео—Эльдорадо» запускает сервис, позволяющий бронировать товары и забирать их из розничных магазинов. Компания уже договорилась с магазином игрушек Toy.ru и онлайн-ритейлером «Юлмарт», а в ближайшее время подключит алкогольные магазины SimpleWine. Росалкогольрегулирование (РАР), следящее за соблюдением запрета на дистанционную торговлю алкоголем, ранее сняло претензии к «Яндекс.Маркету», развивающему похожий сервис. В случае легализации онлайн-торговли спиртным сервис даст компаниям конкурентное преимущество, считают эксперты.

Маркетплейс Goods, входящий в группу компаний «М.Видео—Эльдорадо», запускает сервис click&collect, позволяющий покупать товары напрямую из офлайн-магазинов, сообщили “Ъ” в компании. Первыми партнерами станут сеть игрушек Toy.ru и онлайн-ритейлер «Юлмарт», который представит часть ассортимента компьютерной и бытовой техники, автомобильных и детских товаров. «Покупатель может забрать заказ через час в удобно расположенном магазине, он также получает возможность купить товар из ассортимента, который не может быть доставлен курьером. Продавец же получает поток клиентов в свой офлайн-магазин, увеличивает продажи и экономит на логистике»,— заявил гендиректор Goods Соломон Кунин.

Goods также планирует подключить к сервису категории товаров, онлайн-торговля которыми сейчас запрещена,— лекарства и алкоголь. На финальной стадии находится интеграция с ритейлером SimpleWine, который станет первым продавцом алкоголя на площадке, а также с крупной аптечной сетью, уточнил представитель Goods.

Сервис с бронированием алкогольной продукции с последующим самовывозом с декабря 2018 года уже работает на «Яндекс.Маркете». Это уже вызвало вопросы у РАР, сообщал “Ъ” 6 марта. Ведомство решило, что «Яндекс.Маркет» нарушает закон о запрете дистанционной продажи алкоголя и выступает «в качестве рекламной площадки», и выдало ему предостережение. В мае РАР заявило, что «Яндекс.Маркет» устранил нарушение. При этом категория алкоголя по-прежнему доступна на маркетплейсе. В «Яндекс.Маркете» отметили, что «произвели необходимые доработки в части показа информации о товарах», не уточняя, в чем они состоят. Goods запускает свой сервис «в четком соответствии с требованиями РАР, при постоянных консультациях со всеми заинтересованными органами», заверяет Соломон Кунин.

Goods, как и «Яндекс.Маркет», запускает онлайн-витрину в надежде, что будет принят закон о дистанционной торговле алкогольной продукцией, считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. «В таком случае обе интернет-компании будут иметь огромное преимущество перед теми, кому придется запускать доставку с нуля: у них уже будут налажены партнерские отношения с игроками алкогольного рынка и останется только подключить курьеров»,— поясняет он. В действующем же виде сервис бронирования алкогольной продукции с самовывозом из розничной точки вряд ли существенно повысит продажи маркетплейса и его партнеров, считает эксперт.

Над законопроектом о дистанционной торговле алкоголем работает Минфин, еще летом 2018 года представивший его очередную версию. Основным противником документа остается Минздрав, который считает, что проект идет вразрез с государственной политикой по сокращению потребления спиртного.

Запущенная Goods модель продаж в целом будет интересна потребителям, но ее успешность будет зависеть от того, насколько удобно будут расположены магазины партнеров, рассуждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Для этого к сервису должны быть подключены действительно большие сети с хорошей представленностью»,— поясняет он. Конкурентным преимуществом Goods может стать возможность комплексного заказа товаров из разных магазинов — пока никто из маркетплейсов не предлагал такой сервис, отмечает господин Бурмистров: «Это возможно, если, например, бренд одежды, аптека и алкогольный магазин находятся в одном торговом центре и подключены к платформе».

Юлия Тишина, Мария Котова