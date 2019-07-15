«Единая Россия» лидируют по числу кандидатов на муниципальных выборах

«Единая Россия» лидирует по числу кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга. Об этом заявили в Горизбиркоме.

Как сообщает «Интерфакс», из шести тысяч кандидатов зарегистрированы более двух тысяч. Около 1 тыс. кандидатов зарегистрировано от «Единой России», 230 — от ЛДПР, 180 от «Справедливой России», 330 самовыдвиженцев и 150 от «Яблока».

Ранее стало известно, что Горизбирком направил в Следственный комитет РФ материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Речь идет о МО «Академическое», «Сергиевское», «Сампсониевское», «Ржевка» и «Георгиевский».