Смольный одобрил проект планировки Шуваловского проспекта и новой развязки ЗСД

В правительстве Санкт-Петербурга одобрили проект планировки и межевания территории под строительство продолжения Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы, где планируется построить новую развязку ЗСД. Как пояснил на совещании в Смольном председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, протяженность данного участка составит 2,92 км, расчетная интенсивность движения — порядка 38 тыс. транспортных единиц в сутки при максимальной нагрузке в 42 тыс. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Планируется, что на участке от примыкания Камышовой улицы до развязки с ЗСД будет четыре полосы движения с устройством двухметровой разделительной полосы. Существующее разворотное кольцо общественного транспорта вынесут на участок северо-восточнее примыкания Шуваловского проспекта. Существующее общественное пространство — аллею Журналистов — намерены сохранить. Также с двух сторон от Шуваловского проспекта будут проложены пешеходные тротуары и велодорожки, а через реку Глухарка возведут мостовой переход.

Предполагается, что новая развязка ЗСД будет построена в 2020-2021 годах.