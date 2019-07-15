Бывший акционер НБД-Банка требует с Александра Шаронова 2,4 млн рублей ущерба

Кипрская компания Clairmont Holdings Limited обратилась в Нижегородский арбитражный суд с иском к председателю правления ПАО «НБД-Банк», депутату регионального законодательного собрания Александру Шаронову о взыскании 2,45 млн руб.ущерба в пользу банка. Как сообщается в картотеке арбитражных дел, заявление принято, рассмотрение дела назначено на 28 августа.

На сайте центра раскрытия информации указано, что спор касается создания эмитента, управления им или участия в нем. По данным «СПАРК-Интерфакс», до мая 2018 года Clairmont Holdings Limited принадлежало более 3% долей уставного капитала НБД-Банка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «НБД-банк» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году. Уставный капитал составляет 101,6 млн руб. Председателем правления банка является Александр Шаронов, который владеет 29,25% акций, в том числе 17,8% обыкновенных. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежат 25%, ООО «Регион» — 20,7%, ООО «Дельта НН» — 16%. По итогам 2018 года прибыль банка составила 701 млн руб., капитал – 4,42 млрд руб.

Анастасия Еремина