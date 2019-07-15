Омбудсмены РФ и Украины договорились обменяться списками задержанных

В Киеве состоялась встреча Уполномоченных по правам человека Украины и России Людмилы Денисовой и Татьяны Москвальковой. Как рассказала украинский омбудсмен, в ходе встречи обсуждался механизм возвращения украинских граждан из России и российских граждан с Украины.

«Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан, которые находятся на территориях Украины и России в местах несвободы, будем их верифицировать и дальше работать над наработкой механизма возвращения наших граждан на родину»,— приводит «РИА новости» слова госпожи Денисовой.

Госпожа Москалькова также выразила надежду на то, что работа по освобождению задержанных продолжится 16 июля в Москве. Она отметила, что импульс для «возможности поиска эффективных решений и помощи людям» дал телефонный разговор президентов Украины и РФ.

По словам Татьяны Москальковой, список российских граждан, задержанных на Украине, включает 50 человек, 27 из которых находятся в местах лишения свободы. Она уточнила, что в отношении 23 находящихся на свободе человек суды приняли решение по изменению меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Людмила Денисова рассказала, что договорилась с российским омбудсменом о том, что та поднимет вопрос о предоставлении независимым врачам возможности обследовать задержанных в России украинцев. Речь идет, в частности, об украинских моряках и осужденном в Ростове-на-Дону за содействие терроризму Павле Грибе. Кроме этого, украинский омбудсмен обратилась к руководству МВД Украины с просьбой «обеспечить участие уполномоченного по правам человека в РФ в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского».

В апреле к Владимиру Зеленскому обратились российские журналисты и попросили помочь освободить руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины.

Напомним, господин Вышинский был задержан в июне 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист арестован до 22 июля. Сегодня Подольский суд Киева рассмотрит ходатайство защиты, которая просила отпустить руководителя портала «РИА Новости Украина» под личное поручение.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Из клетки в судебную палату».