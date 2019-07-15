Начальником управления ветеринарии Ленобласти назначен Леонид Кротов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении нового главы регионального управления ветеринарии. На эту должность назначен Леонид Кротов, который ранее занимал пост начальника ГБУ Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», а до этого трудился в ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».

Управление ветеринарии Ленобласти является отраслевым органом исполнительной власти региона, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, управлению и оказанию госуслуг в области ветеринарии.

Предыдущим начальником управления ветеринарии Ленобласти являлся Идрис Идиатулин. О его новом месте работы не сообщается.