Не прощаться, а упрощаться

В швейцарском Монтрё завершился 53-й международный джазовый фестиваль. С точки зрения Бориса Барабанова, главная новость состоит в том, что в следующем году он вновь состоится — на этот счет были небезосновательные сомнения.

На протяжении десяти лет жители Швейцарской Ривьеры обсуждали целесообразность реконструкции Montreux Music & Convention Center (2m2c), комплекса, в котором проходит большинство концертов ежегодного Montreux Jazz Festival. Стоимость ремонта вентиляции, пожарных лестниц, канализации и прочей инфраструктуры оценивалась в 26 млн франков, и у многих жителей Монтрё были сомнения насчет того, целесообразны ли эти траты. Вопрос решался на уровне местного самоуправления — деньги должны были быть выделены из бюджета региона. И вроде бы решение было принято, и комплекс должны закрыть на ремонт в 2020 году. Но в последний день Montreux Jazz Festival были объявлены даты следующего фестиваля. Он пройдет с 3 по 18 июля 2020 года. Это значит, что непрекращающиеся споры о необходимости ремонта на фестиваль не повлияют.

Сенсационной новости, сравнимой с прошлогодним анонсом нынешнего выступления Элтона Джона, не случилось. Концерт Элтона Джона на специально выстроенной среди покрытых виноградниками холмов арене стал главным событием Монтрё-2019. Фестиваль наконец-то вырвался за пределы города и показал публике перспективу. Теперь стадионные артисты могут привозить сюда стадионные шоу в том виде, в котором их получает остальной мир. Но имен пока никто не называет.

Наравне с концертом «Рокетмена» в историю войдет большой вечер Куинси Джонса. Его программа более чем наполовину состояла из хитов Майкла Джексона, которые маэстро когда-то спродюсировал. Собственно, корреспондент “Ъ” и не сомневался в том, что «Покидая Неверленд», скандальное «документальное» кино о Джексоне-педофиле, забудется, а песни будут жить.

Есть несколько деталей, которые изменили имидж фестиваля не в лучшую сторону. В этом году не было полноценного приложения с точным расписанием концертов — гостям предлагалось мудреное приложение Insider с некими эксклюзивными опциями для друзей фестиваля, но простое расписание концертов легче всего было получить в бумажных буклетах, благо они были доступны везде. Интерьеры 2m2c, которые раньше традиционно украшали концертные фото разных лет, стали скучнее — на стенах были прошлогодние студийные фото не самых именитых участников фестиваля.

Впрочем, сувенирная продукция Montreux Jazz Festival с каждым годом все интереснее: появились эксклюзивные коллекции футболок, производимые ограниченным тиражом, множество всяческой брендированной утвари, а также фирменные губные гармошки — это был любимый инструмент основателя фестиваля Клода Нобса. Для любителей потреблять музыку онлайн в 2m2c устроены новые аттракционы — в том числе доступны модные очки VR, которые позволяют буквально выйти на сцену с любимым музыкантом.

В общей сложности через фестиваль с 28 июня по 13 июля прошли 250 тыс. зрителей, включая 15 тыс. гостей концерта Элтона Джона и множество посетителей бесплатной программы. В нее входили воркшопы звезд, выступления диджеев в многочисленных клубах на берегу Женевского озера, а также концерты в прилегающем к 2m2c парке, шоу участников Jazz Talent Awards в «Доме джаза» и ночные джем-сейшены в La Coupole. Глубокой ночью те, кому хватило сил, могли неожиданно и совершенно бесплатно оказаться на пати, где Жанель Монэ плясала прямо на столе, а Rag’n’Bone Man пел The Rolling Stones. Именно на джемах, а также на концертах молодых джазменов жил настоящий дух Монтрё.

Для корреспондента “Ъ” открытиями Montreux Jazz Festival стали несколько музыкантов, которых молодыми не назовешь, но отечественная публика их пока не распробовала, хотя они того стоят. Многофигурный ансамбль Snarky Puppy записывает, возможно, самые интересные джазовые пластинки из всех, кто начал играть эту музыку в XXI веке, за что и получает справедливые Grammy. На концерте автор этих строк мечтал увидеть сценические решения, не уступающие в остроумии композиционным. Но кроме чистого ремесла, Snarky Puppy не удивили ничем. Настоящей звездой на фоне огромного ансамбля выглядел не лидер Майкл Лиг, а Бобби Спаркс II, темнокожий музыкант с огромным послужным списком и густым звуком клавишных.

Техасская группа Khruangbin (в переводе с тайского — «самолет») продемонстрировала знойный микс фанка, тайской поп-музыки, софт-рока и саундтреков к фильмам 1970-х. Трио играет практически инструментальную музыку, кошачий вокал бас-гитаристки Лоры Ли дополняет картину, но не отвлекает от укорененной в фанк-груве медитации.

Наконец, ирландец Дермот Кеннеди показал, как подружить электронные эффекты с консервативной бардовской подачей. C хитроумными электронными аранжировками и хип-хоп-битом у него соседствовали трагичные соул-гимны, для которых ему было достаточно всего одного аккорда, иногда даже одной гитарной струны. Во время его выступления телекамеры в зале сделали отдельный акцент на крупных планах девушек в танцпартере — в их глазах стояли слезы счастья.

Фестиваль заявляет о все более отчетливой ориентации на молодежь, это видно даже в after-movie, которое организаторы выложили в сеть сразу по его окончании. В кадре — сплошь диджеи и молодежь, танцующая у бассейна, а Стинг, ZZ Top, Том Йорк и Куинси Джонс — коротко и мельком. Но на поверку этот курс на молодежность все-таки оборачивается курсом на всеядную коммерцию. Ощущение избранности, причастности к музыкальной аристократии, которого так долго добивался покойный Клод Нобс, уходит. В демократичном кафе в фойе 2m2c весь фестиваль играл плейлист с песнями Modern Talking и Бритни Спирс — и никаким «омоложением аудитории» это не объяснить.