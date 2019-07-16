Невесомый вклад

V Международный театральный фестиваль «Вдохновение» представил в Москве новый спектакль итальянской труппы NoGravity — «Леонардо». Почти двухчасовое сценическое чудо со старинной музыкой, в самом деле как будто бы неподвластное земной гравитации, посвящено 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Представление на сцене Зеленого театра ВДНХ посмотрел Сергей Ходнев.

Посвящение Леонардо, потратившему столько естествоиспытательских и инженерных усилий на постановку вопроса «отчего люди не летают как птицы?»,— в случае NoGravity самая естественная вещь. В спектаклях, которые создает основатель труппы Эмилиано Пеллизари, люди именно что летают, причем обходятся и без механических крыльев, и без «полетных машин» барочного театра. Так, по крайней мере, это видится зрителю сквозь почти прозрачный кисейный экран. Вот артисты, словно в невесомости, складывают из собственных тел и семи шаров (очевидно, напоминание о семи планетах ренессансной космологии) медленно расцветающую в воздухе геральдическую розу о шести лепестках. Вот, вплывая в пространство сцены из-за падуги или из кулис, пластическими намеками воспроизводят мизансцены «Пьеты» либо «Благовещения» — либо «Витрувианского человека». Вот выходят на сцену — именно что выходят, как обычные земные люди,— чтобы через мгновение безо всяких лонж плавно и непринужденно взмыть вверх в головокружительном акробатическом этюде.

Так бывает только во сне — и, как во сне, тут лучше не доискиваться, как так происходит. Узнаешь, что тут, например, оптические иллюзии и игра отражений, и сразу пропадет известная часть очарования. И немалая часть: сама по себе хитроумность придуманного Пеллизари фокуса — даже более главный «герой», чем чистая визуальная красота или изысканность пластики. Возможно, именно потому спектакль «Aria» той же труппы, который «Вдохновение» показывало в прошлом году, во многих отношениях у «Леонардо» все-таки выигрывает. Открытая развлекательность «Арии», серии ироничных зарисовок на темы чудес барочной оперы, кажется, более естественно сочеталась с фирменным иллюзионистическим трюком NoGravity, чем нынешняя попытка как бы даже и серьезно (во всяком случае, весьма пространно) высказаться о гении Леонардо. Вдобавок в прошлом году итальянцы выступали на компактной временной «Сцене на воде», теперь же их фирменная черная сценическая коробочка, в которой происходят все чудеса, в масштабах Зеленого театра чуть терялась.

О том, что затея итальянских кудесников — все же нечто куда более глубокое, чем повторяющееся на разные лады ярмарочное диво, дополнительно свидетельствовал еще и «саундтрек». Квартет певцов и группка вооруженных ренессансными инструментами музыкантов исполнили тонко задуманную сюиту, где каждому сценическому эпизоду соответствовала какая-нибудь важная грань возрожденческой музыки. А заодно и поздневозрожденческого мировосприятия. Изысканные франко-фламандские chansons (Жоскен, Окегем, Жанекен), милые меланхоличные фроттолы Бартоломео Тромбончино, анонимная фолия, вильянсико «Amor con Fortuna» Хуана дель Энсины, мотет Гийома Дюфаи «Nuper rosarum flores», написанный для освящения новосозданного купола флорентийского Дуомо, фуга Михаэля Майера с закодированным в ней алхимическим постулатом и даже импровизация на темы исчисленной Кеплером «гармонии планет» — даже непонятно, чего бы еще пожелать. Разве что парочку каких-нибудь развеселых гальярд — с ними получился бы совсем универсальный хит-парад в честь универсальнейшего из старых мастеров.