«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В начале июля мировые рынки демонстрировали максимальные значения. Это связано с изменением монетарной политики в США. Что сейчас может принести стабильный, хороший доход на среднесрочной дистанции тем, у кого есть миллион и более рублей? Своими идеями с экономическим обозревателем «Ъ FM» Олегом Богдановым поделился портфельный управляющий компании General Invest Тигран Геворкян.

Тигран Геворкян: Я бы обратил внимание на корпоративные еврооблигации с загашением в июне 2021 года. Эмитентом является китайский производитель спортивной одежды и обуви. Эта компания создана в 2003 году и имеет более 6 тыс. магазинов. Средняя доходность дает 16%. Безусловно, рынок китайских еврооблигаций торгуется с небольшой премией к среднемировым значениям, но там доходность не превышает 7,5%.

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