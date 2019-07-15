Госсовет в новом созыве не планирует переименовывать должность президента Татарстана — Фарид Мухаметшин

Парламент Татарстана шестого созыва (будет сформирован по итогам выборов в сентябре) не планирует изменять название должность президента республики. «Мы пока вносить серьезные изменения в Конституцию Татарстана не намерены»,— заявил действующий спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, отвечая на вопрос “Ъ-Казань”.

Он подчеркнул, что «основной закон требует к себе бережного отношения». «Он был выверен, он был в рамках российской Конституции по всем статьям и нормам. В том числе и та норма, которую вы поднимаете о президентстве в Республике Татарстан, — в рамках действующей нормы российской Конституции»,— сказал спикер. Господин Мухаметшин добавил, что «Татарстан не хочет создать прецедент, что бы мы вопреки нормам российской Конституции принимали свое какое-то законодательство». «Пока вот так, мы не намерены»,— заключил спикер.

Татарстан остался последним субъектом РФ, который сохранил президентский пост, несмотря на то, что, согласно федеральному закону, должен был изменить свою конституцию к 2016 году. Ранее источники “Ъ” в администрации президента России указывали, что Кремль готов сохранить должность президента Татарстана до окончания срока полномочия Рустама Минниханова в 2020 году.

Новый созыв парламента Татарстана будет избран на ближайшие пять лет. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”