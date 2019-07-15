ФСИН проверит красноярскую колонию из-за музыкальных зарядок по утрам

Федеральная служба исполнения наказаний проведет проверку в исправительной колонии №22 в Красноярском крае из-за возможного превышения уровня громкости музыки во время утренних зарядок заключенных. Об этом сообщает краевое управление ведомства.

Ранее издание ТВК писало, что зарядка заключенных колонии №22 в 6:00 утра мешает жильцам близлежащих домов. На снятом местными жителями видео слышно, как диктор раздает команды и ведет счет под композицию Magnet Man израильского диджея Элиада Грундланда, известного под псевдонимом Space Buddha.

«Определить, превышают ли допустимые уровни различные шумы, может Роспотребнадзор. По жалобам граждан представители данной структуры приезжают и производят замеры с помощью специальных приборов»,— сказали во ФСИН. В случае если уровень шума в квартире выше установленных норм, то колонии выдадут предписание об устранении нарушений.

Илья Галагуз