Прокуратура нашла продающий фальшивые медицинские справки сайт

В саратовское управление Роскомнадзора направлено судебное решение о блокировке сайта, на котором можно было приобрести медицинские справки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области, портал был обнаружен в ходе мониторинга интернета. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, на сайте можно было купить документы для предъявления в ГИБДД, оформление которых возможно без фактического обращения в медицинскую организацию, а также информация об их стоимости.

«Прокуратурой района в целях пресечения совершения преступлений и правонарушений в суд направлено заявление о признании информации о возможности приобретения за определенную цену без посещения врача медицинских справок, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме»,— пояснили в прокуратуре.

Сергей Петунин