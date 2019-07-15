Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно

Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

«Суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать определенные должности на три года. Также от него требуется не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию раз в месяц»,— сказал ТАСС представитель суда. Он уточнил, что приговор еще не вступил в законную силу, до того момента мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения.

Напомним, Александр Винников руководил ЕАО с 25 февраля 2010-го по 24 февраля 2015 года. Согласно материалам дела, в 2014–2015 годах он совместно с заместителем начальника регионального управления здравоохранения и гендиректором ООО «Торговый дом "Медтехника"» склонил главу управления здравоохранения к тому, чтобы провести фиктивные тендеры и закупить медоборудование для онкодиспансера по завышенной цене. Ущерб бюджетам РФ и ЕАО оценивается в сумму свыше 24 млн руб. Сторона обвинения запрашивала для Александра Винникова четыре года колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года.