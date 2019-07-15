Томские чиновники запретили разрешенный гей-парад

Администрация города Стрежевой Томской области запретила проведение ранее согласованного гей-парада. Об этом говорится в ответе городских властей, опубликованном московским ЛГБТ-активистом Николаем Алексеевым в соцсети «ВКонтакте».

Гей-парад был запланирован на 24 июля на улице Коммунальная. Власти согласились на проведение шествия при условии переноса акции в промзону — на улицу Транспортная, так как вблизи изначально заявленной площадки находится пожарная часть, несколько школ, спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», а также центр туризма и спорта городского досуга. Также ЛГБТ-активист подавал уведомления о проведении пикетов на площадях Победы и Нефтяников, но получил отказ по аналогичным основаниям.

Позднее Николай Алексеев получил письмо от администрации Стрежевого: она запретила проводить гей-парад и на улице Транспортная, аргументируя близостью площадки к «Центру социальной помощи семье и детям». «Истинной целью проведения публичных мероприятий может быть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений,— указано в письме, подписанном главой города Валерием Харахориным.— Учитывая, что на площади Победы и на площади Нефтяников, ровно как и на иных территориях города, невольными получателями указанной выше информации станут несовершеннолетние, считаем недопустимым проведение мероприятий с заявленной целью на территории города».

Николай Алексеев сообщил, что намерен оспорить решение администрации в Стрежевском горсуде Томской области: «Дело будет доведено до Европейского суда по правам человека».

Юлия Сасевич, Илья Галагуз