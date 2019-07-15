Бывший директор Колвинского лесничества осужден за незаконную вырубку леса

Чердынский суд Пермского края вынес приговор членам организованной преступной группы, возглавляемой бывшим директором Колвинского лесничества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, директор и пять его подельников признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Установлено, что в 2015–2016 годах подсудимые вырубили на территории Колвинского лесничества более 85 га деревьев различных пород. Злоумышленники, придавая законность своим преступным действиям, под видом заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для нужд граждан готовили документы, согласовывали, подписывали их, совершали незаконные рубки лесных насаждений. В результате уничтожено более 13,5 тыс. деревьев, причинен ущерб на сумму свыше 57,5 млн руб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил бывшего директора к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 450 тыс. руб., с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью, связанной с переработкой и заготовкой древесины, сроком на 2 года 6 месяцев. Остальным участникам организованной группы назначено от 3 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафами от 300 тыс. до 450 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины, на срок от 2 лет до 2 лет 6 месяцев. Отбытие наказания всем определено в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования прокуратуры Чердынского района о возмещении причиненного преступлением ущерба удовлетворены судом в полном объеме, обращено взыскание на 20 единиц автотранспорта, а также 2,5 млн руб., изъятых в ходе следственных действий.