Вице-мэр Красноярска по информполитике уйдет в отставку

Заместитель главы Красноярска Алексей Машегов, возглавляющий департамент информационной политики, ушел в отпуск до 2 августа с последующим увольнением, сообщил вице-мэр на своей странице в Facebook. По данным ТВК, после ухода Алексея Машегова вице-мэром по информационной политике станет бывший руководитель пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Ирина Самсонова.

Ранее Алексей Машегов работал главным редактором красноярского издания «Деловой квартал». С конца 2011 года назначен вице-мэром Красноярска и начальником департамента информационной политики.

Юлия Сасевич