Убивший трех лосей сельский депутат лишен полномочий

Омская прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий сельского депутата, осужденного за незаконную охоту и убийство лосей. Об этом сообщает надзорное ведомства.

Согласно приговору, в марте 2018 года депутат Ярковского сельского поселения в Усть-Ишимском районе и местный житель незаконно отстрелили трех лосей. Суд назначил мужчинам по 360 часов обязательных работ, однако после вступления в апреле 2019 года приговора в силу, полномочия депутата не были прекращены.

«Прокуратура района внесла председателю представительного органа сельского поселения представление об устранении нарушений закона»,— говорится в релизе ведомства. После прокурорского вмешательства депутат лишился полномочий.

Илья Николаев