Александр Мажуга, химик

Таблица уважения

Рейтинг 118 выдающихся молодых ученых мира (по числу открытых химических элементов) опубликовали Международный союз теоретической и прикладной химии и Международная сеть молодых химиков. В него попали пять российских химиков. Выше всех поднялся Александр Мажуга — он занял 44-е место таблицы. В свои 38 лет Александр является профессором РАН, ректором РХТУ им. Д.И. Менделеева и вице-президентом Российского союза химиков. В 2005 году Мажуга защитил диссертацию со звучным названием «Пиридилзамещенные 2-тиоксотетрагидро-4-Н-имидазол-4-оны, 2-алкилтио-3,5-дигидро-4-Н-имидазол-4-оны и их комплексы с переходными металлами. Синтез и физико-химическое исследование». Сейчас он занимается нанохимией в области медицины, в частности разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул. Другое направление работы молодого профессора связано с тераностикой — новой областью медицины, которая объединяет диагностику и терапию. Сначала вместе с коллегами Александр разрабатывал варианты диагностики онкологии, основанные на магнитных наночастицах. Но не так давно выяснилось, что магнитные частицы могут не только обнаруживать, но и уничтожать раковые клетки. После этого научные работы в данном направлении стали настоящим мировым трендом.

Елена Кудрявцева