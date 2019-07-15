Имущество «Амкара» оценили в 57 млн руб.

ООО «Урало-Сибирский центр независимой экспертизы» оценило имущество обанкротившейся ОО «ФК «Амкар» в 57,335 млн руб. Информация об этом опубликована едином реестре банкротств. В состав имущества входит порядка 1 тыс. позиций, включая автобус, футбольное поле. Наиболее дорогая позиция в списке билетно-пропускная система (25, 7 млн руб.). Основным претендентом на покупку этого имущества считается краевое учреждение «Центр спортивной подготовки», которое управляет бывшим стадионом «Амкара» - «Звезда».

Напомним, 7 ноября прошлого года Арбитражный суд Пермского края признал ФК «Амкар» банкротом. На конец мая кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Весной министерство физкультуры и спорта Пермского края пыталось войти в состав кредиторов общественной организации и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017-2018 годах. В удовлетворении этих требований было отказано.