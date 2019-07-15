Егора Заворохина переведут из СИЗО в арбитраж

Арбитражный суд Пермского края решил привлечь к участию в рассмотрении заявления конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александра Еремина бывшего руководителя ЗиДа Егора Заворохина. Господин Еремин оспаривает сделки с имуществом завода, в результате которых под контроль коммерческих структур перешла заводская котельная. В состав проданного имущества вошло оборудование котельной, хотя само здание теплоисточника осталось в собственности ФГУП. В определении арбитражного суда указывается, что, исходя из уточненного заявления господина Еремина, он ссылается на обстоятельства, которые связаны с действиями господина Заворохина. Таким образом, права бывшего директора могут быть затронуты при рассмотрении спора. В результате Егор Заворохин был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Стоит отметить, что Егор Заворохин сейчас находится в пермском СИЗО №1. Напомним, в июне он был приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Господин Заворохин был признан виновным в хищении средств предприятия под видом поставок теплоэнергии с помощью спорного оборудования.