К «Моссельмашу» подселяют технопарк

Площадка, где находится завод «Моссельмаш» на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк. Среди претендентов на площадку — группа ПИК Сергея Гордеева. Впрочем, за участок почти в 12 га может развернуться конкуренция: из-за дефицита земли девелоперы все больше интересуются бывшими промзонами.

Завод «Моссельмаш» ведет переговоры о застройке своих площадей на Солнечногорской улице на севере столицы, сообщили два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Предполагается, что на участке площадью около 8 га построят жилье, а еще на 4 га появятся технопарк и многофункциональный центр.

Территория завода находится в 3 км от станций метро «Водный стадион» и «Речной вокзал» и платформы «Моссельмаш». Рядом с заводом расположены действующие производства: соседние участки занимают спиртбаза «Сэпт» (по данным Kartoteka.ru, ее собственник — совладелец Совкомбанка Виктор Кобелев) и принадлежащая столичной мэрии Московская фармацевтическая фабрика. По информации одного из собеседников “Ъ”, девелопером проекта по застройке площадки может стать группа ПИК Сергея Гордеева. Он утверждает, что сейчас ведется due diligence актива и просчитываются экономические перспективы будущего проекта. В ПИК не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию. В пятницу по телефонам «Моссельмаша», указанным в базе «СПАРК-Интерфакс», никто не отвечал.

Ранее собственник участка уже пытался застроить его, но безуспешно. В 2013 году градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила инвестиционный проект по строительству на участке торгово-развлекательного комплекса. Сейчас бывшее административное здание завода сдается в аренду, что приносит владельцам стабильную выручку (в 2016–2018 годах, по данным «СПАРК-Интерфакс», этот показатель составлял по 180 млн руб. в год). Застройка участка жильем может оказаться гораздо прибыльнее, считают участники рынка недвижимости.

За проект может быть серьезная конкуренция, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова: застройкой промзон также занимаются ЛСР, MR Group, «Эталон-Инвест». Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова говорит, что наибольшая часть самых популярных новостроек старой Москвы приходится именно на бывшие производственные площади. Это связано в том числе со строительством Московского центрального кольца и Большого кольца метро, а для девелоперов интерес к проекту объясняется дефицитом земли в городе, говорит госпожа Доброхотова. По ее подсчетам, в Москве земли промышленного назначения занимают около 15% территории города, а в бывших промзонах сейчас реализуется не меньше 125 проектов.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин подсчитал, что для постройки на 8 га жилья общей наземной площадью 200–250 тыс. кв. м девелоперу придется вложить 12–15 млрд руб. Скорее всего, это будут квартиры комфорт-класса, предполагает он. Хотя территория завода и удалена от метро, жилой комплекс будет востребован у покупателей, стоимость квартир в этом месте составит 170–190 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечает эксперт. Финансовый директор ГК «А101» Александр Соколюк считает, что от продажи 200 тыс. кв. м жилья застройщик может выручить не менее 25 млрд руб. По его словам, коммерческие объекты дают меньшую выручку, однако завод расположен за пределами ТТК, так что инвестору не придется платить за смену вида разрешенного использования земли. Это снизит затраты на реализацию примерно на 7% и значительно улучшит экономику проекта, что также должно повысить интерес потенциальных инвесторов.

Впрочем, строительство технопарка также может вызвать интерес инвесторов, тем более что правительство Москвы поддерживает развитие таких проектов и помогает привлекать потенциальных резидентов, добавляет руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Юлия Никуличева. Среди успешных примеров создания технопарка на базе бывшего завода она называет «Калибр», который также находится на севере Москвы. У «Калибра» уже около 60 резидентов.

Елизавета Макарова