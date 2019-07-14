Сверхурочная работа оказалась неблагодарной

Выходные без отдыха, ночи без сна: подавляющее большинство россиян, как выяснилось, работают сверх нормы, причем многим за это недоплачивают. Опрос сотрудников провели специалисты из Высшей школы экономики. По их данным, две трети россиян регулярно трудятся сверхурочно. Россия, согласно исследованию, входит в первую четверку европейских стран, где нестандартный рабочий график наиболее распространен. Впереди лишь Хорватия, Греция и Польша. Там, как отмечается, сотрудники компаний в основном трудятся сверх нормы ради премий и компенсаций. В России дополнительные часы оплачивают лишь в каждом третьем случае. Это ранее отмечали аналитики из РАНХиГС.

Почему россияне соглашаются на бесплатную сверхурочную работу? «Коммерсантъ FM» на этот вопрос ответили представители бизнеса.

Владлен Максимов, президент Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров: «У меня самого есть бизнес. У предпринимателей, наверное, существует некое преимущество перед сотрудниками, работающими по найму. Так, бизнесмен может позже встать в какой-то день, но зато он трудится до вечера почти всегда. Средний рабочий день предпринимателя, если брать будние и выходные дни, составляет где-то 12 часов, со всеми поездками в контролирующие органы, главным образом — в налоговую». Эльвира Агурбаш, первый вице-президент агрокомплекса «Мортадель»: «Сегодня еще актуально убыточное воспроизводство. И, чтобы не работать в убыток, производители урезают оклады сотрудникам, также сокращают штат, а оставшийся контингент работников за маленькую зарплату выполняет двойную работу. А если человек не готов работать, ему говорят: "Увольняйся, мы найдем того, кто согласится". И люди из-за того, что нет выбора, вынуждены идти на условия работодателя». Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий: «Крупные IT-компании, например, системные интеграторы, предоставляют своим работникам серьезные социальные пакеты. Переработки там немножко по-другому называются. У многих, занятых в этой сфере, гибкий рабочий график, когда важно выполнить какую-то задачу, а не отсидеть определенное количество часов. Там вопросы переработки трудно выделить, потому что нет жесткого подсчета часов».

Как выяснили специалисты Высшей школы экономики, чаще всего сверхурочно трудятся руководители высшего и среднего звена, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве. Однако далеко не все из них делают это добровольно.

При этом даже сотрудников с ненормированным рабочим днем привлекать к работе сверх нормы можно только эпизодически, отмечает эксперт по трудовому праву Александр Ксенофонтов. Однако доказать в суде, что переработка была системной очень сложно, утверждает юрист: «Зачастую работники по собственной инициативе работают больше, чем нужно, а потом идут что-то требовать от работодателя. Здесь главная тонкость в том, имела ли место просьба трудиться больше, чем прописано в договоре. Если выясняется, что нет, тогда суды, конечно, могут отказывать истцу, ведь получается, что работодатель к сверхурочной работе сотрудника не привлекал. В противном же случае и если такая работа не была оплачена, то шансы получить компенсацию через суд достаточно высоки. Если же соглашение заключалось в устной форме по инициативе работодателя, то доказать это можно и, например, с помощью свидетельских показаний».

Работает по ненормированному графику и Владимир Путин. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства трудится без выходных.

Юлия Жданова