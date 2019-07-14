Актер Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом»

Актер Александр Петров стал первым актером, который подписал эксклюзивный контракт на два года с компаниями Art Pictures Studio и «Водород». На дискуссии в рамках киношколы «Индустрия на «Стрелке» об этом заявил сам господин Петров и подтвердил кинорежиссер Федор Бондарчук, передает корреспондент “Ъ”.

Ранее у кинокомпаний было несколько совместных проектов с актером, среди которых «Притяжение» и «Лед». Готовятся к выходу еще два фильма с участием актера, «Вторжение» и «Лед-2».Подробностей контракта Александр Петров и Федор Бондарчук не раскрыли.

Валерия Лебедева