Легенду «Зенита» переманили в Самару

Накануне старта «Зенита» в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) произошло событие по резонансу, может, ему не уступающее. Клуб покинул Александр Анюков, бывший защитник команды, работавший в тренерском штабе Сергея Семака. Он решил продолжить карьеру игрока в клубе «Крылья Советов», где ему предложили контракт. Анюков — из плеяды легендарных футболистов «Зенита» ХХ века, выигравший с клубом все главные титулы и олицетворявший его величие.

О том, что Анюков снова, в 36 лет, решил стать игроком, известил официальный сайт «Зенита». Как выяснилось, Александр, несколько недель назад подписавший контракт с сине-бело-голубыми в роли тренера, не собирался завершать карьеру футболиста. И как только «подвернулось» предложение, принял его. Тут, правда, дело в том, что Анюкова позвали в «Крылья Советов», его бывший клуб, из Самары, где он родился и вырос. В карьере Александра два клуба — «Крылья Советов» и «Зенит», в который он перешел в 2005 году, когда петербургской командой руководил чешский тренер Властимил Петржела. Именно он, пользуясь трудами Юрия Морозова и предыдущих тренеров «Зенита», создал команду, которая стала задавать тон в российском футболе, а со временем, уже под руководством других наставников, добилась успеха в Европе. За нее играли Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Игорь Денисов, Александр Кержаков и Александр Анюков.

Бывшие партнеры Анюкова уже завершили карьеру игроков. Причем все оказались «долгожителями». Денисов только в этом сезоне покинул московский «Локомотив», Аршавин доигрывал в Казахстане за «Кайрат» (контракт истек в 2018 году), Кержакова «проводили» из футбола на «Газпром Арене» летом 2017-го, Быстров, хоть и работает сейчас экспертом на «Матч ТВ», что многих удивляет, говорит, что еще не прочь поиграть, официально об уходе из футбола не объявлял. Малафеев трудится в клубе помощником спортивного директора Хавьера Рибалты, Аршавин и Кержаков тоже занимают должности (советники генерального директора ФК «Зенит»), хотя развивают и другие проекты: Кержаков, например, тренирует юношескую сборную России (игроки до 18 лет).

Александр Анюков держался на поле дольше других благодаря феноменальному здоровью и преданности футболу. Его называли человеком «с двумя сердцами», способным «вспахивать» бровку (правую) 90 минут. Так вышло, что Сергей Семак уже не видел защитника в стартовом составе, команду надо развивать и усиливать к Лиге чемпионов. Хотя Юрию Жиркову, воспитаннику, к слову, тамбовского «Спартака» (сейчас — «Тамбов», с которым играл в воскресенье «Зенит»), выступавшему за ЦСКА, этим летом предложили новый контракт на год. Он тоже выступает на позиции крайнего защитника (левого). При этом для ее усиления купили 25-летнего бразильца Дугласа Сантоса за €12 млн. Для игры на правой бровке обороны остался Игорь Смольников. Еще Денис Терентьев, но он крайне редко попадает в состав, его держат для того, чтобы клуб соответствовал новому лимиту на легионеров, который вступит в силу со следующего сезона (восемь иностранцев плюс семнадцать россиян в заявке).

Думая, как отдать Анюкову должное и в то же время не тратить много средств на его контракт, «Зенит» предложил ему летом должность тренера в штабе Сергея Семака. По контракту действующего игрока Анюков получал около €2,5 млн в год, у тренера-ассистента зарплата в десять раз меньше. Александр принял это предложение, о чем «Зенит» объявил две с половиной недели назад. Сам Анюков рассчитывал на то, что клуб предложит ему контракт игрока, он хотел играть, поэтому не согласился на предложение организовать «прощальный матч» в конце прошлого сезона. Вместо этого Александр, когда его заменили на 80-й минуте матча «Зенит» — «Енисей» (последняя игра чемпионата), похлопал болельщикам, а те похлопали ему, не очень понимая, что это означает.

Когда уже Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита», причем без лицензии (ее у него по понятным причинам нет), ему пришло предложение от «Крыльев Советов» — продолжить карьеру игрока. Игрок давно мечтал о таком развитии событий — доиграть в Самаре, где начинал. Но местный клуб, едва не вылетевший по итогам прошлого чемпионата из РПЛ, «созрел» только сейчас. Причем средства на оплату контракта легенды российского футбола изыскали, как говорят инсайдеры, из специального фонда. В результате Анюков перестал быть тренером «Зенита» и стал игроком «Крыльев Советов», подписав с ними договор на сезон. Уже в субботу вечером 36-летний защитник провел тренировку за новую команду, которую тренирует черногорский специалист Миодраг Божович.

За «Зенит» Александр Анюков провел 417 матчей, забил 13 голов, он единственный, кто стал пятикратным чемпионом России в составе клуба (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), также он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, когда команду тренировал Гус Хиддинк.

Юрий Балетов